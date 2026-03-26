Neuer Branchenverband
Schultheiß bringt DACH-Verein für Baukybernetik auf den Weg
Schultheiß Projektentwicklung treibt die Etablierung der Baukybernetik im DACH-Raum voran und stößt die Gründung eines neuen Branchenverbands an. Im Zentrum stehen technologische Plattformen wie WiBa 1.0 und Team3+, die künftig als Grundlage für Standards, Wissensaustausch und Effizienzsteigerungen dienen sollen. Ziel ist es, die Bau- und Immobilienwirtschaft produktiver und resilienter aufzustellen.
Die Schultheiß Projektentwicklung AG hat im Rahmen einer Tagung im eigenen Haus die Gründung eines Vereins für Baukybernetik für Deutschland, Österreich und die Schweiz (DACH) auf den Weg gebracht. Ziel ist es, Baukybernetik als eigenständige Disziplin in der Bau- und Immobilienwirtschaft weiterzuentwickeln, den fachlichen Austausch zu stärken und Impulse für eine moderne, produktivere Bauwirtschaft zu setzen.
Baukybernetik überträgt die Prinzipien der Kybernetik – die Steuerung komplexer Systeme durch Rückkopplung und permanente Optimierung – auf die Bauwirtschaft. Damit sollen insbesondere permanente Kostenkontrolle, kontinuierliche Prozessverbesserung sowie Feedback-Schleifen zwischen Planung, Bau und Betrieb systematisch etabliert werden. Vor dem Hintergrund steigender Material- und Energiekosten, Fachkräftemangels, zunehmender Regulierung und komplexerer Planungsprozesse sollen wesentliche Risiken wie Terminüberschreitungen und sinkende Produktivität – vor allem durch die Kombination von KI und BIM als ganzheitliches System – wirksamer adressiert werden.
Baukybernetisches Betriebssystem WiBa 1.0
Als technische Grundlage stellt die Schultheiß Gruppe ihr baukybernetisches Betriebssystem WiBa 1.0 sowie die ERP-Plattform Team3+ zur Verfügung – diese sollen perspektivisch auch anderen Projektentwicklern und Bauträgern zugänglich gemacht werden. Ziel ist es, eine neue Infrastruktur – mit Einbindung einer eigenen KI und BIM – für eine moderne Bauwirtschaft zu etablieren, deren Fokus auf der dauerhaften Steigerung der Produktivität liegt. Vor allem der Einsatz der übergreifenden KI wird massive Produktivitätsfortschritte mit sich bringen, Wissensdatenbanken und Schulungsprozesse deutlich verbessern und eine Vielzahl von Arbeiten direkt übernehmen.
Automatisierung von bis zu 90 %
Team3+ fungiert als zentrales, SQL-basiertes Datenmodell und wird durch KI-gestützte Automatisierungen gezielt erweitert – beispielsweise in den Bereichen Dokumenten- und Rechnungsmanagement, Kosten- und Termincontrolling, Baustellenanalysen sowie Wissensmanagement. Ziel ist es, bis zu 90 % der administrativen, technischen und betriebswirtschaftlichen Prozesse durch KI zu automatisieren. Dabei bleibt die Rolle des Menschen klar definiert: in der strategischen Steuerung, der Qualitätskontrolle sowie bei allen finalen Entscheidungen und Freigaben.