Schultheiß bringt DACH-Verein für Baukybernetik auf den Weg

Schultheiß Projektentwicklung treibt die Etablierung der Baukybernetik im DACH-Raum voran und stößt die Gründung eines neuen Branchenverbands an. Im Zentrum stehen technologische Plattformen wie WiBa 1.0 und Team3+, die künftig als Grundlage für Standards, Wissensaustausch und Effizienzsteigerungen dienen sollen. Ziel ist es, die Bau- und Immobilienwirtschaft produktiver und resilienter aufzustellen.

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