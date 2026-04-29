Schultheiß beruft Mathias Heinke in den Aufsichtsrat

Die Schultheiß Projektentwicklung AG erweitert ihren Aufsichtsrat und holt mit Mathias Heinke einen erfahrenen Bank- und Finanzierungsexperten ins Gremium. Mit seiner langjährigen Erfahrung im Firmenkundengeschäft soll er die strategische Entwicklung des Unternehmens begleiten. Er folgt auf Roland Burgis, der aus dem Gremium ausgeschieden ist.

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Mathias Heinke blickt auf eine langjährige Laufbahn im Firmenkunden- und Finanzierungsgeschäft der Unicredit Bank zurück. Zuletzt verantwortete er als Geschäftsleiter Region Bayern Nord der Unicredit Bank GmbH eine Einheit mit rund 150 Mitarbeitenden und einer Umsatzverantwortung von rund 140 Mio. Euro. Zuvor war er in verschiedenen Leitungsfunktionen im Firmenkundensegment tätig, unter anderem als Regionalbereichsleiter Corporate & Investment Banking Nordbayern sowie als Niederlassungsleiter im Mittelstands- und Unternehmenskundengeschäft in mehreren Regionen.



Heute ist Heinke als selbstständiger Unternehmer und strategischer Sparringspartner für Vorstände, Unternehmer und Führungsteams aktiv, mit Fokus auf Strategie, Finanzierung, Wachstum und Transformation im Mittelstand.



„Mit Mathias Heinke gewinnen wir einen Bank- und Finanzierungsexperten mit ausgeprägtem Mittelstands- und Gremienverständnis für unseren Aufsichtsrat. Seine Erfahrung an der Schnittstelle von Unternehmen, Finanzierungspartnern und öffentlichen Institutionen ist eine wertvolle Ergänzung für unsere weitere strategische Entwicklung“, sagt Dr. Hermann Ruttmann, Vorstandsvorsitzender der Schultheiß Projektentwicklung AG.

