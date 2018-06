Schuhmanufaktur Bär mietet neuen Shop in Berlin

Kurfürstendamm 199

Die Schuhmanufaktur Bär hat ihre neue Filiale in Berlin in Premiumlage auf dem Kurfürstendamm nach Umzug eröffnet. Die Einzelhandelsspezialisten der Comfort-Gruppe haben den Shop mit rund 130 m² Fläche mit der Adresse Kurfürstendamm 199 an Bär Schuhe vermittelt. Der Vermieter wurde durch die Jovi Real Estate GmbH begleitet.

Die neue Filiale liegt nur wenige Hausnummern vom alten Standort, Kurfürstendamm 203-205, entfernt. Bär ist in das Leinenhaus gezogen, ein Objekt mit langer Historie auf dem Kurfürstendamm.