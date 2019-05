Das italienische Schuhlabel Brunate wird im November einen Store in Hamburg eröffnen: Am Neuen Wall 52/Bleichenbrücke mietete das Unternehmen knapp 50 m² Einzelhandelsfläche über die Retail-Berater von BNP Paribas Real Estate. Die Fläche wird derzeit von dem Verlag Taschen genutzt; Vermieter ist ein Family Office. Neben einem weiteren Laden in München ist dies bundesweit der zweite Store.

