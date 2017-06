Schuhhändler Hamm-Reno fokussiert seine Logistik

Die Hamm-Reno-Gruppe (HR-Gruppe), nach Anzahl der Verkaufsstellen einer der größten, europäischen Schuhhändler, hat unter der Maßgabe von notwendigen Effizienzsteigerungen sämtliche Unternehmens-Prozesse einer eingehenden Prüfung unterzogen. Im Ergebnis wird nicht nur der betriebliche Arbeitsablauf optimiert, sondern vor allem die existente Doppelspitze in der Logistik gekappt: Der 20.000 m² große Standort in Osnabrück wird zugesperrt, fortan konzentriert sich die Logistik auf den 60.000 m² großen Standort Thaleischweiler-Fröschen (Landkreis Südwestpfalz) in Rheinland-Pfalz. Die Umstrukturierung beinhaltet die Entlassung von 130 Mitarbeiter.



Mit den Erfordernissen eines hart umkämpften Marktes und dem Zwang flexibel und kosteneffizient agieren zu müssen, begründet Wolfram Hail, CEO der HR-Group die Entscheidung. Die logistische Doppelstruktur war noch ein Relikt aus den Zeiten vor der Fusion von Hamm und Reno. Der Standort Thaleischweiler-Fröschen wird im Zuge der Umstrukturierung als starke Basis des Unternehmens gestärkt – zumal dortselbst auch bereits die IT-Abteilung der Gruppe verortet ist. Nach Auskunft der Unternehmensleitung werden aktuell bereits Gespräche mit Speditions- und Logistik-Unternehmen geführt, die an einer Weiternutzung des Hochregallagers in Osnabrück interessiert sind. In einem Teilbereich wurden Logistik- und Büroflächen bereits an ein Online-Kaufhaus ab Mitte August 2017 vermietet.