Schütt Ingenieurbau eröffnet Bürostandort in Düsseldorf

Die Schütt Ingenieurbau GmbH & Co. KG, ein in den Bereichen Baukoordination und Projektmanagement bundesweit tätiges Unternehmen, bezieht nach Münster, Stuttgart und Kiel das erste Büro in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt. Hierfür unterschrieb das Unternehmen einen Vertrag über rund 270 m² in der Schirmerstraße 80 in Düsseldorf-Pempelfort. Eigentümer des denkmalgeschützten „Industriehauses am Wehrhahn“ ist der deutsche Spezial AIF „DIC Office Balance II“. Während des Vermittlungsprozesses war Savills auf Eigentümer- und Mieterseite beratend tätig.

