Schürrer & Fleischer auf Expansionskurs

Für das dritte Quartal 2021 plant Schürrer & Fleischer Immobilien, das dieses Jahr sein 25-jähriges Jubiläum feiert, ein neues Flagship-Büro in Stuttgart zu eröffnen. Dort werden alle Geschäftsbereiche wie Neubau, Investment, Gewerbe und Wohnen vor Ort vertreten sein.

