Schüco mietet im Frankfurter Nextower

Die Dr. Lübke & Kelber GmbH hat die Schüco International KG exklusiv bei der Anmietung einer rund 770 m² großen Bürofläche im Nextower am Thurn-und-Taxis-Platz 6 in Frankfurt beraten. Mit dem am 10. Oktober 2018 eröffneten neuen Showroom baut Schüco sein bundesweites Flagshipstore-Netz weiter aus. Der attraktive Business-Standort inmitten der City passt laut des Mieters hervorragend in das Kundenkonzept, zumal das 32-geschossige Gebäude ein Referenzobjekt mit Fassadensonderkonstruktionen von Schüco ist.

Das 136 Meter hohe Bürohochhaus Nextower ist Teil des zwischen 2004 und 2010 errichteten Gebäudekomplexes Palais Quartier, das neben dem Jumeirah Frankfurt Hotel und dem Einkaufszentrum MyZeil auch das rekonstruierte Palais Thurn und Taxis umfasst.