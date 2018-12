Schroder Real Estate hat mehr als 22.600 m² Bürofläche in Köln an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) für den Standort des Bundesamts für Güterverkehr vermietet. Der Mietvertrag in den KWR-Offices hat eine anfänglich feste Laufzeit von 15 Jahren. Die Fläche verteilt sich auf ci

[…]