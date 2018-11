Schroders vergibt Property Management an CBRE und Apleona

Schroder Real Estate hat die Entscheidung zur Neuvergabe des Property Managements für den Großteil seines Immobilienportfolios in Deutschland getroffen. Ab dem 1. Januar 2019 teilen sich CBRE und Apleona Real Estate Management die Verantwortung für über 550.000 m² bundesweit. Die zur Betreuung ausgeschriebenen Flächen erstrecken sich vorwiegend auf die Sektoren Büro, Handel sowie Logistik und umfassen zudem auch Hotel und Wohnen. Das Mandat beinhaltet ca. 30 Objekte, die überwiegend in den Big 7 gelegen sind, mit einem aktuellen Wert von etwa 1,5 Milliarden Euro.

.

„Die Überprüfung all unserer Mandate mit externen Dienstleistern erfolgt regelmäßig, so dass wir Anpassungen vornehmen können, wo es sinnvoll ist. Im Bereich Property Management haben wir eine Neuordnung der Tätigkeiten angestrebt und wollten uns mit zwei Partnern flexibler aufstellen, um unserem Wachstumskurs gerecht zu werden. Wir versprechen uns mit diesem Schritt eine Effizienzsteigerung bei der Leistung unserer Partner und im Bereich IT eine noch stärkere Anbindung an unsere eigenen Systeme“, erläutert Philipp Ellebracht, Geschäftsführer von Schroder Real Estate, die Entscheidung.



Die Aufgaben der beiden neuen Dienstleister umfassen das kaufmännische und das technische Property Management, sowie die Messung und Erreichung von Nachhaltigkeitszielen. Über die Einzelheiten der Verträge und die konkreten Auftragsvolumina haben die beteiligten Parteien Stillschweigen vereinbart.