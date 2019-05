Schroders übernimmt die Münchener Blue Asset Management

Schroders hat die Übernahme von Blue Asset Management bekanntgegeben. Mit diesem Schritt will der Assetmanager seine Kompetenz im Bereich Private Assets weiter stärken und die „Ressourcen, Präsenz und Expertise im deutschen, österreichischen und schweizerischen Immobilienmarkt erweitern, um weltweite Investoren zukünftig noch besser betreuen zu können“. Für Achim Küssner, Geschäftsführer der Schroder Investment Management GmbH, die optimale Voraussetzung um in Deutschland weiter zu wachsen. „Im derzeitigen Marktumfeld niedriger Zinssätze und hoher Bewertungen bei vielen Anlageklassen bieten Private Assets die Möglichkeit, Portfolios breiter zu diversifizieren und höhere Renditen zu erzielen. Indem wir unsere Expertise bei Private Assets erweitern, können wir den sich wandelnden Anforderungen unserer Kunden noch besser gerecht werden“, so Küssner.

Die 2009 gegründete Immobilien-Boutique Blue Asset Management verwaltet ein Gesamtvermögen von 1,2 Milliarden Euro mit Schwerpunkt auf Deutschland, Österreich und der Schweiz. Über die letzten zehn Jahre hat die Gesellschaft ein diversifiziertes Anlageportfolio aus Gewerbe- und Wohnimmobilien aufgebaut. Das Unternehmen wird von seinen drei Gründern und Geschäftsführern Dr. Artus Pourroy, Dr. Thomas Wiegelmann und Tino Lurtsch geleitet und beschäftigt 20 Private Assets-Spezialisten, die allesamt in das Team von Schroder Real Estate integriert werden. Darüber hinaus wird Dr. Artus Pourroy mit sofortiger Wirkung zum Co-Head von Schroder Real Estate Deutschland berufen. Diese Funktion teilt er mit Philipp Ellebracht, der zudem auch weiterhin als Head of Real Estate Product Continental Europe für die Gesellschaft tätig sein wird.



„Mit einem neuen Büro in München zusätzlich zu unserem Standort in Frankfurt am Main können wir zukünftig die deutschsprachigen Investmentmärkte noch besser bedienen. Mit 4 Milliarden Euro verwaltetem Vermögen für unsere Kunden und einem Team von über 40 Mitarbeitern in Deutschland, Österreich und der Schweiz sind wir hervorragend positioniert, um unsere Plattform weiter auszubauen“, so Philipp Ellebracht, Head of Real Estate Product Continental Europe bei Schroder Real Estate Deutschland.