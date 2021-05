Die deutsche Schroders-Niederlassung baut ihre Marketing-Expertise weiter aus: Seit dem 1. Mai 2021 ist Claudia Gedeon als Marketing Managerin am Standort Frankfurt am Main t√§tig. Sie wird schwerpunktm√§√üig in den Bereichen Produktmarketing und Distributionssupport f√ľr Institutional und Intermediary Sales arbeiten und berichtet an Andreas Brandt, Head of Client Interaction, PR…

