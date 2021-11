Schroders kauft von MPC niederländischen Asset Manager Cairn

MPC Capital verkauft den niederländischen Assetmanager Cairn Real Estate BV an Schroders. Der Nettokaufpreis beläuft sich auf ca. 30 Millionen Euro.

.

„Wir beabsichtigen, den Erlös aus der Transaktion zur weiteren Beschleunigung des Wachstums in den Kernbereichen Erneuerbare Energien, Immobilien und Schifffahrt einzusetzen. Der besondere Fokus liegt dabei auf der Nutzung von Investitionsmöglichkeiten mit steigender Nachfrage im Zusammenhang mit der Energiewende, z.B. erneuerbare Energien, nachhaltige Wohnprojekte, die Erneuerung von Handelsschifffahrtsflotten und alternative Antriebstechnologien im maritimen Bereich“, so Ulf Holländer, Vorstandsvorsitzender von MPC Capital.



Der Verkauf von Cairn wird voraussichtlich mit einem Buchgewinn im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich zum Ergebnis vor Steuern (EBT) des MPC Capital-Konzerns für das Geschäftsjahr 2022 beitragen. MPC Capital wird im ersten Quartal 2022 einen Finanzausblick für 2022 veröffentlichen. Der Finanzausblick für 2021 bleibt unverändert (niedrigeres Umsatzniveau und eine deutliche Verbesserung des EBT im Vergleich zum Vorjahr).



Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal 2022 erwartet und steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Aufsichtsbehörden und anderer üblicher Bedingungen. MPC Capital wurde in der Transaktion von Oaklins als Finanzberater und Vriman als Rechtsberater begleitet.