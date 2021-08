Schroders Hotelfonds überschreitet 500 Millionen Euro

Der erste diskretionär gemanagte, paneuropäische Hotelfonds von Schroders Capital hat die feste Volumenobergrenze von 500 Millionen Euro überschritten. Der Schroders Capital European Operating Hotels Fund wurde daher letztlich bei einem Volumen von 525 Millionen Euro final geschlossen.

.

Für den Schroders Capital European Operating Hotels Fund war ursprünglich ein Volumen von 300 Millionen Euro angestrebt worden. Aufgrund des beträchtlichen Anlegerinteresses, wurde das Volumen letztlich jedoch auf 525 Millionen Euro angehoben. Zu den Investoren zählen einige der größten europäischen Versicherungsgesellschaften, hauptsächlich aus Frankreich, den Niederlanden und Finnland, sowie ein Staatsfonds aus dem Nahen Osten.



Bei einem moderaten Fremdkapitaleinsatz stehen dem Fondsmanagement rund 850 Millionen Euro für Investments zur Verfügung. Die Strategie ist damit gut aufgestellt, um Anlagegelegenheiten in ganz Europa wahrzunehmen.



„Wir konzentrieren uns auf nicht öffentlich ausgeschriebene Transaktionen. Das dient der Transaktionssicherheit für Verkäufer hochwertiger Immobilien in sehr guten Lagen, die von einer weiteren Optimierung des Immobilienmanagements profitieren können“, sagt Frederic de Brem, Head of Real Estate Hotels bei Schroders Capital. „Wir haben eine aktive Pipeline und hoffen, in den nächsten Monaten weitere Investments bekanntgeben zu können.“