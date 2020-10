Schroders Deutschland holt Darya Schlaich ins Marketing-Team

Darya Schlaich

Seit dem 15. Oktober 2020 verstärkt Darya Schlaich als Senior Marketing Manager die deutsche Schroders-Niederlassung am Standort Frankfurt. Sie berichtet an Andreas Brandt, Head of Client Interaction, PR und Marketing Deutschland, Österreich und CEEMED. „Mit Darya Schlaich als neuem Mitglied unseres Teams decken wir im Marketing alle strategisch relevanten Kommunikationsbereiche ab, nachdem wir bereits im April diesen Jahres durch die Neueinstellung von Ana Alvarez Fernández unsere digitale Kompetenz und technologische Marketingexpertise entscheidend ausgebaut haben. Wir sind daher bestens dafür gerüstet, unsere Marketing-, Kommunikations- und Public-Relations-Arbeit noch weiter zu verbessern, um Kunden sowie weiteren Interessenten die für sie wichtigen Informationen zielgenau zukommen lassen zu können“, kommentiert Brandt.

Die neue Mitarbeiterin verfügt über tiefgreifende Expertise bei Content-Entwicklung und -Marketing, in Public Relations und Influencer Relations, Kampagnenmanagement sowie Social Media und wird in diesen Bereichen in führender Rolle tätig sein.



Schlaich war zuvor als Client Experience Manager für Weber Shandwick tätig, eine der weltweit führenden Public Relations-Beratungen. Hier wirkte sie an der Entwicklung globaler Kommunikationsstrategien mit. Zuvor arbeitete sie bei der in Hamburg beheimateten Agenturgruppe FischerAppelt als PR Consultant für Kunden aus verschiedenen Segmenten.