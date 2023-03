Schroders Capital gibt heute die Vergabe seines ersten europäischen Immobilienkredits bekannt. Das Real-Estate-Debt-Team hat im Rahmen einer Refinanzierung von zwei Industrieobjekten in den Niederlanden, in Tegelen und Bergen nahe der deutsch-niederländischen Grenze, einen Kredit in Höhe von 17,2 Millionen Euro mit einer Laufzeit von fünf Jahren bereitgestellt.

[…]