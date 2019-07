Schroders beteiligt sich an Impact-Investor BlueOrchard

Schroders wird sich ├╝ber eine Mehrheitsbeteiligung an Impact-Investor BlueOrchard beteiligen. Eine entsprechende Vereinbarung wurde bereits unterzeichnet. Laut Schroders erm├Âglicht die Partnerschaft mit BlueOrchard den weiteren Ausbau seiner Nachhaltigkeitskompetenzen. Damit sollen Kunden, die zunehmend nach Investitionsm├Âglichkeiten suchen, die einen positiven Einfluss auf Gesellschaft und Umwelt haben und zugleich positive Renditen erm├Âglichen, besser bedient werden. Gleichzeitig soll dadurch das Wachstum der Private-Debt- und Private-Equity-Investitionen in Schwellenl├Ąnder beschleunigt werden.

.

Änderungen am Vorstand sowie den Prozessen und Strategien von BlueOrchard werden nicht vorgenommen. Peter A. Fanconi bleibt Vorsitzender des Aufsichtsrats und Dr. Patrick Scheurle Vorsitzender des Vorstands von BlueOrchard. Der Aufsichtsrat wird aus Vertretern beider Gesellschaften bestehen und strategische Unternehmensentscheidungen gemeinsam treffen. Seitens Schroders werden Peter Harrison (Group Chief Executive), Georg Wunderlin (Global Head of Private Assets) und Stephen Mills (Executive Chairman of Schroder Adveq) in den Aufsichtsrat von BlueOrchard berufen.



ÔÇ×Impact Investing gewinnt f├╝r institutionelle Investoren zunehmend an Bedeutung ÔÇô vor allem, weil immer mehr Anleger davon ├╝berzeugt sind, durch diesen Investmentansatz attraktive Renditen erzielen zu k├Ânnen. Wir begr├╝├čen diesen Trend. Denn wir wissen: Wer die Folgen aus Klimawandel, demographischen Trends und schlechter Governance ignoriert, setzt sich erh├Âhten Risiken aus. Die Nachfrage nach entsprechenden Impact-Investment-L├Âsungen, seitens unserer deutschen und ├Âsterreichischen Kunden, nimmt stetig zu. Wir freuen uns daher, mit BlueOrchard das f├╝hrende Investment-Haus, mit seiner langj├Ąhrigen Erfahrung auf diesem Gebiet, als Partner gewonnen zu habenÔÇť, so Achim K├╝ssner, Gesch├Ąftsf├╝hrer der Schroder Investment Management GmbH.



├ťber die finanziellen Konditionen der Transaktion haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart. Die Akquisition wird voraussichtlich bis Ende des Jahres 2019 abgeschlossen sein und steht noch unter dem Vorbehalt der ├╝blichen Abschlussbedingungen, einschlie├člich regulatorischer Genehmigungen.