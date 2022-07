Die Schroder Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH hat für einen ihrer Bestandsfonds das Büro- und Geschäftshaus „Hafen Eins“ in Ludwigshafen an einen Spezialfonds von Swiss Life Asset Managers veräußert. Der Verkauf wurde am 16. Mai 2022 abgeschlossen.

Fotos: Ulrich Schepp



[…]