Schroder Real Estate beruft Hendrik Gienow in den Aufsichtsrat

Schroder Real Estate verstärkt ihren Aufsichtsrat mit Hendrik Gienow. Neben der Kontrolltätigkeit soll der Finanzexperte durch seine bewiesene Expertise in seiner Beratungs- und Unterstützungsfunktion zum weiteren Wachstum der Schroder Real Estate KVG beitragen.

Die Schroder Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH hat zum 1. Dezember 2020 Hendrik Gienow als neues Mitglied in den Aufsichtsrat berufen. Der gebürtige Hamburger verfügt über umfangreiche nationale wie auch internationale Erfahrung in der Immobilienwirtschaft.



Hendrik Gienow hat 26 Jahre für große Banken gearbeitet, davon mehr als 20 Jahre in Real Estate Finance und Real Estate Investment Banking. Zu seinen Aufgaben gehörten der Auf- und Ausbau des Geschäfts in Europa, die Strategie- und Konzernentwicklung und zuletzt die Leitung der Global Restructuring Unit der Eurohypo. Seit 2015 ist der 60-jährige als selbständiger Unternehmensberater für Corporate Finance und Mergers & Acquisitions tätig – insbesondere im Bereich Real Estate.



„Mit Herrn Gienow, der sowohl in Deutschland als auch international hervorragend in der Immobilienbranche vernetzt ist, erfährt unser Gremium einen weiteren Qualitätszuwachs“, kommentiert Achim Küssner, Leiter der Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch, und Aufsichtsratsmitglied der Schroder Real Estate KVG. „Denn Schroder Real Estate Deutschland ist Teil eines internationalen Netzwerks von Schroders-Immobilienexperten, das über eigene Niederlassungen zahlreiche global bedeutende Standorte abdeckt.“