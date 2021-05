Schroder Real Estate KVG beruft Georg Gmeineder zum Geschäftsführer

Georg Gmeineder

Die deutsche Schroders-Niederlassung beruft Georg Gmeineder zum Geschäftsführer der Schroder Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH. Er ist zum 1. Mai 2021 in dieser neuen Funktion zu den bestehenden Geschäftsführern Michael Abramo und Nils Heetmeyer hinzugestoßen und verantwortet die Geschäftsbereiche Product Development und Capital Raising.

Georg Gmeineder soll die Entwicklung innovativer und auf die Kundenbedürfnisse zugeschnittener Produkte vorantreiben und mit seiner Expertise im Vertrieb zur effektiven Kapitalbeschaffung beitragen.



Mit dieser personellen Verstärkung setzt Schroders die Expansionsstrategie im Segment Private Assets fort. Hier verwaltet der global tätige Asset Manager in den Bereichen Private Equity und Infrastructure in Deutschland 5,2 Milliarden Euro. Im Bereich Real Estate verwaltet Schroders 4,6 Milliarden Euro in der DACH Region.



„Private Assets – und Immobilien-Investments ganz besonders – stellen für uns einen wichtigen Bereich dar, den wir kontinuierlich ausbauen“, sagt Achim Küssner, Leiter der Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch. „Angesichts minimaler Zinsen und volatiler Märkte bieten Kapitalanlagen in diese Themen gute Renditemöglichkeiten bei planbaren Risiken – und sind für Anleger somit ein wichtiges Instrument, um Erträge zu generieren.“



Georg Gmeineder besitzt eine ausgewiesene Expertise im Bereich Real Estate – sowohl im Fondsmanagement und bei Transaktionen, als auch in der Produktenwicklung und in der Investorenbetreuung. Er war bereits im Juni 2020 als Alternatives Director zu Schroders gestoßen und betreute das Geschäft von nicht-börsengehandelten Anlagen in Deutschland und Österreich mit Fokus auf den Bereich Real Estate. Ein Schwerpunkt seiner Tätigkeit war die Betreuung institutioneller Anleger zum Thema Immobilieninvestments. Georg Gmeineder kam von Bankhaus Lampe Privatbankiers. Dort verantwortete er als Head of Real Estate die Entwicklung neuer Immobilienfonds sowohl im institutionellen Segment als auch im Bereich Publikumsfonds. Zuvor war er für BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany tätig, wo er zuletzt als Mitglied des Investment Committee sowie als Leiter des Fondsmanagement-Teams für Luxemburger Spezialfonds fungierte.