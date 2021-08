Schroder sichert sich nÃ¤chstes Objekt fÃ¼r neuen Post-Covid-Fonds

Nach dem kürzlich getätigten Erstinvestment in Berlin [wir berichteten] für den im Juni aufgelegten Post-Covid-Fonds „Schroders Immobilienwerte Deutschland“ [wir berichteten] verbucht die Schroder Real Estate KVG mbH nun bereits den zweiten Abschluss für den offenen Immobilienfonds. Es handelt sich dabei um ein Neubauprojekt im Hamburger Stadtteil Farmsen-Berne mit einer Kindertagesstätte als Hauptmieter sowie zusätzlicher Wohnnutzung.

Das dreigeschossige Gebäude im Nordosten Hamburgs wird 2021/2022 in Holz-Hybrid-Bauweise erstellt. Der Gebäudekomplex mit der Adresse Eckerkoppel 29+31 weist insgesamt eine Mietfläche von ca. 1.716 m² auf, die auf ca. 1.153 m² Kita-Fläche und ca. 563 m² Wohnfläche (in 7 Wohneinheiten) aufgeteilt ist. Die Fläche der Kindertagesstätte ist bereits an einen erfahrenen privaten Betreiber (KMK Kinderzimmer) mit einem langfristigen Mietvertrag vorvermietet. Das Umfeld des Objekts ist geprägt von Ein- und Zweifamilienhäusern, einer Grundschule mit angeschlossenem Sportplatz sowie einer sehr guten Nahversorgung und Verkehrsanbindung. Bauherr und Verkäufer des Objektes ist die in Hamburg ansässige BGHolding GmbH.



Neben seiner überwiegend sozialen Nutzung (Integration durch Bildung) wird das Gebäude auch nach strengen ökologischen Nachhaltigkeitsvorgaben erstellt. Der hochwertige Neubau wird einen niedrigen Energieverbrauch (KfW Effizienzhaus 55) vorweisen. Darüber hinaus wird für das Gebäude nach Fertigstellung eine Green Building Zertifizierung angestrebt. Insgesamt erfüllt die Immobilie somit die Nachhaltigkeitsanforderungen für den nach Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor der Europäischen Union (SFDR) eingestuften Fonds.



„Wir freuen uns sehr, dass wir in so kurzer Zeit bereits ein zweites Objekt für unseren neuen offenen Immobilienfonds erwerben konnten. Das Objekt passt mit seiner Lage und den sozialen sowie ökologischen Nachhaltigkeitsmerkmalen hervorragend in die Anlagestrategie des Fonds. Die ersten beiden Objekte – ein hochwertiger, nachhaltiger Bürokomplex in Berlin und eine Kita mit Wohnnutzung in Hamburg – stehen damit geradezu idealtypisch für die Ausrichtung unserer Fondsstrategie. Ein weiterer Ankauf für den Schroders Immobilienwerte Deutschland ist ebenfalls bereits in Prüfung“, kommentiert Nils Heetmeyer, Geschäftsführer der Schroder Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH.



Der „Schroders Immobilienwerte Deutschland“ ist eines der ersten neuen OIF-Produkte auf dem deutschen Markt nach Ausbruch der Covid-19-Pandemie. Die Anlagestrategie konzentriert sich voll und ganz auf Objekte, die flexibel die aktuellen und zukünftigen Anforderungen der Mieter erfüllen können, sowie auf ESG-Standards, um die langfristige Relevanz der Immobilien für die Mieter zu gewährleisten und somit langfristig nachhaltige Erträge und Werte für die Anleger zu schaffen. Die Strategie des Fonds ist auf den Erwerb von Immobilien in deutschen Metropolregionen ausgerichtet, die von Megatrends wie der anhaltenden Urbanisierung und der demografischen Veränderung besonders profitieren. Dabei fokussiert sich das Fondsmanagement unter der Leitung von Nils Heetmeyer auf Immobilien, die sich in der Pandemie als sehr robust gezeigt haben. Dazu zählen vor allem Logistik- und Wohnimmobilien sowie Büroflächen in A-Lagen. Als Produkt im Sinne von Artikel 8 der SFDR fokussiert sich der Fonds bei seinen Investitionen zudem auf ökologische und soziale Merkmale und stellt dabei vor allem Energieeffizienz, Investitionen in Bildung und Pflege sowie soziale Gleichberechtigung in den Mittelpunkt.