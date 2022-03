Schrack wird Exklusivmieter im e-Log Park Vienna South

DLH Österreich kann vor Fertigstellung den gesamten Logistikpark „e-Log Park Vienna South an die österreichische Firma Schrack Technik GmbH vermieten.

.

Die langfristig angelegte Zusammenarbeit der beiden Unternehmen umfasst die Vermietung von 4 Hallen, mit insgesamt 18.000 m² Lagerfläche sowie 1.900 m² Büro- und Sozialflächen auf einer Gesamtfläche von ca. 35.000 m².



„Neben unserem starken Logistikzentrum in Achau freuen wir uns, dass wir einen weiteren Standort gefunden haben, der aufgrund der guten transportlogistischen Anbindung und des flexiblen Nutzungskonzeptes sehr gut für unsere nachhaltige Wachstumsstrategie geeignet ist.“, sagen Ing. Mag. Wilhelm Großeibl und Franz Gletthofer, beide Geschäftsführer der Schrack Technik GmbH.



Die frühzeitige Entscheidung von Schrack Technik, diesen gesamten Standort anzumieten, zeigt die immer größer werdende Nachfrage nach Logistikimmobilien, die in moderner Bauweise nach ökologischen Gesichtspunkten errichtet werden, um ideale und zeitgemäße Arbeits- und Nutzungsbedingungen zu gewährleisten. Für dieses Projekt wird eine DGNB Gold-Zertifizierung angestrebt. Die Fertigstellung ist für Q3/2022 geplant.



„Wir freuen uns sehr, dass wir das alteingesessene österreichische Unternehmen Schrack Technik als exklusiven Mieter am „e-Log Park Vienna“ bereits in diesem frühen Stadium der Entwicklung gewinnen konnten! Das zeigt, dass unsere Entscheidung für diesen Standort und die Strategie zur Entwicklung einer nachhaltigen, hochwertigen Logistik-Immobilie genau die richtige war.“, kommentiert Christian Vogt, Geschäftsführer DLH Österreich,