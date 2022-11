Schoofs Immobilien schickt sein Projekt „Neue Stadtmitte Freital“, das zuvor unter dem Namen „Stadtteilkonzept Sächsischer Wolf“ vorangetrieben wurde, in die Realisierung. Die Quartiersentwicklung an der Ecke Dresdner Straße/Poisentalstraße im Stadtteil Deuben wird Ende November in die Offenlage gehen. Abhängig vom Genehmigungsprozess ist ein Baustart im nächsten Sommer möglich. Das Investitionsvolumen

Fotos: Rendering Architekturbüro W.Werkplan GmbH, Freital



[…]