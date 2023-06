Der Stillstand ist vorbei. Mit einem Jahr Verspätung konnte Projektentwickler Schoofs am Mittwoch endlich in Mosbach loslegen. Gemeinsam mit zahlreichen Gästen legte Projektleiterin Frauke Liess am Mittwoch den Grundstein. Auf dem ehemaligen Autohaus-Areal am Stadteingang wird auf einer Gesamtfläche von rund 6.000 m² eine Tegut-Filiale sowie 47 Wohnungen entstehen.

Fotos: Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt



[…]