Schoofs feiert Baustart für Ärzte- und Gesundheitszentrum in Langenselbold

Die Erdarbeiten für das geplante Ärzte- und Gesundheitscenter und den neuen Tegut-Markt sind bereits im Gange. Am Donnerstag, 20. Juli, haben der Langenselbolder Bürgermeister Timo Greuel und die Projektbeteiligten mit dem gemeinsamen Aufstellen des Bauschildes den Baubeginn für das gemischt genutzte Bauvorhaben auf dem rund 21.900 m² großen Areal in Langenselbold eingeläutet.

.