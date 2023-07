Schoofs erhält grünes Licht in Oppenheim

Nächster Schritt beim Stadtentwicklungsprojekt im rheinland-pfälzischen Oppenheim. Der Stadtrat hat am 12. Juli 2023 mit großer Mehrheit für den Bebauungsplan gestimmt. Damit ist der Weg frei für den Bau des innenstadtnahen, gemischtgenutzten Komplexes mit Rewe-Neubau und rund 50 Mietwohnungen. Investor und Projektentwickler Schoofs Immobilien GmbH geht davon aus, dass die Baugenehmigung noch im laufenden Jahr erteilt wird. Anschließend können die Bestandsgebäude abgerissen werden und die Erdarbeiten in Abstimmung mit der Stadt zeitnah beginnen.

Das Areal liegt am Kreisel zwischen Friedrich-Ebert-Straße und Sant´-Ambrogio-Ring in Oppenheim, dem Standort des bisherigen Rewe-Marktes. „Es freut uns sehr, dass der Stadtrat nun den rechtlichen Rahmen für unser Bauprojekt geschaffen hat. Wir wollen möglichst noch in diesem Jahr in die Umsetzung gehen“, sagt Mohamed Younis, Geschäftsführer bei Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt, die die Projektentwicklung im Dezember 2020 von Interra erworben hatten [wir berichteten].



„Der moderne Komplex aus der Feder der Architekten Graf+Graf aus Montabaur wird im großen Gebiet Kette-Saar einen neuen modernen städtebaulichen Akzent setzen. Mit der Schaffung von zusätzlichen Mietwohnungen über dem Lebensmittelmarkt wirkt es zudem als Impulsgeber für die Umwandlung in ein urbanes Quartier", so Stadtbürgermeisterin Silke Rautenberg.



Gewerblicher Ankermieter des Projekts wird Rewe mit einer Verkaufsfläche von rund 1.600 m² [wir berichteten]. Mit dem modernen Neubau am bisherigen Standort wird der Lebensmittelvollsortimenter die Nahversorgung auf ein zeitgemäßes Niveau bringen. Für die Kunden des Supermarktes sind ausreichend Pkw- und Fahrradstellplätze auf der Außenfläche vorgesehen, für die zukünftigen Mieter in der Tiefgarage. Darunter befinden sich auch einige Stellplätze mit E-Ladestationen.



Über dem gewerblich genutzten Erdgeschoss entstehen drei Vollsowie ein Staffelgeschoss mit rund 50 Mietwohnungen. Die Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen werden alle barrierefrei zugänglich sein, über Balkon oder Terrasse und eine komfortable Ausstattung verfügen. Die genauen Zuschnitte befinden sich momentan noch in der Detailplanung, ebenso die Gestaltung der gemeinschaftlich genutzten Freifläche auf dem Dach des Marktes. Der Gebäudekomplex wird nach den Kriterien der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V. (DGNB) zertifiziert.