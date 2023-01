Schoofs muss einen neuen Namen für sein Open-Sky-Einkaufszentrum auf dem ehemaligen Rastal-Gelände in Höhr-Grenzhausen finden. Der im Rahmen eines Kreativwettbewerbs ermittelte Name „Rastal Center“ darf aus urheberrechtlichen Gründen nicht verwendet werden. Knapp 55 Prozent der am Wettbewerb teilgenommenen Bürger votierten für den Namen.

Fotos: Rathke Architekten BDA



[…]