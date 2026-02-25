Schöttler leitet Capital Markets bei KanAm Grund

Die KanAm Grund Group stellt ihre Kapitalmarkt- und Wachstumsstrategie neu auf: Dr. Raphael Schöttler übernimmt die Leitung des Bereichs Capital Markets and Business Development. Der 39-Jährige soll die strategische Positionierung des Unternehmens weiter schärfen, neue Produktinitiativen anstoßen und die Kapitalmarktkompetenz gezielt ausbauen. Ziel ist es, das künftige Wachstum in einem dynamischen Marktumfeld aktiv zu gestalten.

.

Der Verantwortungsbereich von Schöttler umfasst insbesondere die systematische Analyse von Markt- und Wettbewerbstrends, die strategische Positionierung der KanAm Grund Group sowie die Initiierung und Umsetzung neuer Produkt- und Wachstumsinitiativen in enger Zusammenarbeit mit den Unternehmensbereichen Investment Management, Fund Management, Sales und weiteren relevanten Abteilungen.



„Unser Ziel ist es, die KanAm Grund Group in einem dynamischen Umfeld zukunftsweisend zu positionieren. Die Weiterentwicklung unserer Kapitalmarktstrategie ist dabei ein zentraler Baustein für nachhaltiges Wachstum. In einem Markt, der sich rasant verändert, spielt die enge Verzahnung von Kapitalmarkt und Produktstrategie eine Schlüsselrolle. Dr. Raphael Schöttler bringt die fachliche Tiefe, das strategische Denken und den Innovationsgeist mit, um diesen Prozess gemeinsam mit den Fachbereichen erfolgreich zu gestalten – beste Voraussetzungen, um die KanAm Grund Group langfristig zukunftssicher aufzustellen“, sagt Olivier Catusse, CEO und Managing Partner der KanAm Grund Group.



Schöttler ist seit September 2023 bei der KanAm Grund Group tätig. Als Head of Financing/Treasury war er bislang für die Weiterentwicklung der Finanzierungsstrategie verantwortlich. Neben der Finanzierung des Portfolios lag sein Schwerpunkt auf der Pflege bestehender Bankbeziehungen sowie der Gewinnung neuer Finanzierungspartner.



Vor seinem Eintritt bei der KanAm Grund Group war Schöttler Geschäftsführer der Loanboox GmbH, einer digitalen Kreditplattform für Finanzierungslösungen, und leitete dort den Auf- und Ausbau im deutschen und österreichischen Markt. Zuvor war er bei der Deutschen Bank AG tätig, wo er unter anderem den Aufbau einer internen Einheit für Produktinnovation begleitete. Darüber hinaus war er an der Entwicklung eines P2P-Kreditmarktplatzes beteiligt und Mitgründer eines digitalen Asset Managers.



Schöttler studierte Volkswirtschaftslehre an der London School of Economics and Political Science und wurde an der Humboldt-Universität zu Berlin mit einer Arbeit zu Immobilienpreisen promoviert. Auslandsaufenthalte führten ihn zudem an die Guanghua School der Peking University sowie an die Harvard University.