Schneller Exit in Barcelonas Tech-Hotspot: Conren verkauft Llull 122

Pressemitteilung



CONREN verkauft Bürogebäude Llull 122 im Stadtteil 22@ in Barcelona



Barcelona, 15. Januar 2026 – Der Immobilieninvestor CONREN Land und die Brüder Hugas haben gemeinsam mit ihrer spanischen Immobilieninvestment- und Projektentwicklungsgesellschaft Conren Tramway das markante Bürogebäudes Llull 122 im Herzen des dynamischen Stadtteils 22@ South in Barcelona verkauft. Die Off-Market-Transaktion mit einem internationalen privaten Investor erfolgte Ende Dezember 2025 – nur sechs Monate nach Fertigstellung der Immobilie, die bereits vollständig vermietet ist. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.



Das Gebäude, in seiner Form dem griechischen Buchstaben Lambda ähnlich, ist langfristig an den weltweit führenden Cybersicherheitsanbieter CrowdStrike vorvermietet, der dort seinen EMEA-Hauptsitz einrichten wird. Die Wahl Barcelonas als Standort unterstreicht die strategische Bedeutung der Stadt für das Wachstum und den Wettbewerb um internationale Talente.



Entworfen von BAAS Arquitectura, bietet das Llull 122 rund 5.000 m² Bürofläche und etwa

730 m² Außenfläche. Die stufenförmige Büroimmobilie verfügt über Terrassen auf jeder Etage. Die innovative Architektur, das automatisierte natürliche Belüftungssystem sowie der intelligente Sonnenschutz stehen für höchste Effizienz und Komfort bei einem minimalen Energieverbrauch. Das Gebäude ist LEED-Platinum-zertifiziert. Ein umfassendes Mikromobilitätsprogramm sowie zahlreiche Parkmöglichkeiten und E-Ladestationen unterstreichen den nachhaltigen Charakter.



Die Transaktion betont die positive Entwicklung des Teilmarkts 22@ South, der sich durch die Ansiedlung internationaler Technologieunternehmen, steigende Spitzenmieten sowie ein wachsendes Interesse von Privatinvestoren auszeichnet. Die Lage an der Badajoz-Achse, umgeben von Unternehmen wie Glovo, Rakuten, NTT Data und Bridgestone, macht ihn zum dynamischsten Unternehmensstandort Barcelonas.



„Nach COVID-19 hat sich die Vermietungsaktivität für Büroflächen in den Jahren 2024 und 2025 vollständig erholt. Darüber hinaus erwarten wir, dass die Vermietungszahlen in den nächsten zwei Jahren sogar noch höher ausfallen und der Büromarkt damit eine sehr solide Position erreicht. Und das Beste: Auch der Investmentmarkt erholt sich, vor allem getragen von lokalen privaten und institutionellen Investoren, ergänzt durch ein wachsendes Interesse internationaler Kapitalgeber“, sagt Roman Klasen, Managing Partner bei Conren Land.



Rechtlich begleitet wurde der Käufer von Osborne Clarke, während Garrigues auf Verkäuferseite beratend tätig war.