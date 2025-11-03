Schmid Kemmerling Steuerberater mieten im Deuter Park

Die Schmid Kemmerling Steuerberater PartG mbB bezieht Anfang 2026 einen neuen Standort im Deuter Park Augsburg. Bei der langfristigen Anmietung der rund 720 m² großen Räumlichkeiten war die Augsburger Kragler Immobilien GmbH vermittelnd tätig.

.

Der zukünftige Firmensitz von Schmid Kemmerling wird eine ca. 720 m² große, moderne Mieteinheit in der August-Wessels-Straße 23 sein. Die Steuerkanzlei setzt mit dem Umzug einen wichtigen Meilenstein für die eigene Zukunft und schafft für bestehende und neue Mitarbeitende einen attraktiven Arbeitsplatz. „Uns war wichtig, dass der Standort sowohl für unsere Mandanten als auch für unser Team einen echten Mehrwert bietet“, erklärt Sabine Schmid, Partnerin bei Schmid Kemmerling. „Der Deuter Park überzeugt durch die gute Erreichbarkeit, die moderne Infrastruktur und die Möglichkeit, die Räume nach unseren Vorstellungen zu gestalten.“