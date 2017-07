Schlüsselübergabe für neues Porsche Zentrum in Berlin-Adlershof

Eines der weltweit modernsten Porsche Zentren hat am vergangenen Freitag am Wissenschaftsstandort Berlin Adlershof mit einer symbolischen Schlüsselübergabe eröffnet. Mit dem Neubau erweitert der Sportwagenhersteller die Präsenz in der Bundeshauptstadt um eine dritte Niederlassung. "Nach Hamburg und München haben wir in Berlin bereits das dritte Porsche Zentrum in urbaner Lage für den dynamischen Sportwagenhersteller entwickeln und realisieren dürfen“, freut sich VWI-Geschäftsführer Meno Requardt im Vorfeld der Eröffnung. Die Projektentwicklung und Realisierung des rund neun Millionen Euro Projekts verantwortete die Volkswagen Immobilien GmbH. Als Generalplaner war das Berliner Architektur- und Ingenieurbüro Koerber+Koerber tätig.

Der zweigeschossige Neubau mit einer Bruttogrundfläche von ca. 3000 m² befindet sich auf einem rund 10.000 m² Grundstück, das damit etwas größer als ein Fußballfeld ist. Im Erdgeschoss befinden sich eine großzügige Ausstellungsfläche mit Verkauf und Service sowie der Werkstattbereich mit Lager. Im Galeriegeschoss sind Büro- und Sozialräume für die Autohausmitarbeiter entstanden. Schon jetzt ist die Niederlassung auf die Anforderungen künftiger Elektrofahrzeuge ausgerichtet. Im Außenbereich wurde ein Schnellladepark für E-Mobilität konzipiert und errichtet. Die Komponenten für dieses Pilotprojekt wurden von der Porsche AG bereitgestellt, die notwendigen Tiefbau- und Installationsarbeiten wurden von VWI beauftragt. Ein weiteres Highlight ist hier ein rund 25 Meter hoher Solar-Pylon, der neben der Markensichtbarkeit auch als Ladestation für Elektrofahrzeuge genutzt werden kann. Für die Kunden stehen insgesamt mehr als 60 Stellplätze zur Verfügung.





Foto: Carsten Baur (ganz links) und Roland Körner (zweiter von rechts) von Volkswagen Immobilien übergaben am Freitag, dem 14. Juli 2017, den symbolischen Schlüssel für das Porsche Zentrum Berlin Adlershof an (von links nach rechts) Heinz Moreira (Geschäftsführer Porsche Zentrum Berlin- Adlershof), Patrick Henkel (Vorsitzender der Geschäftsführung Porsche Berlin) und Tobias Roch (Geschäftsführer der Porsche Niederlassung Berlin-Potsdam).



Parallel zum Standort Berlin-Adlershof wurden das bestehende Porsche Zentrum in Berlin modernisiert und das Porsche Zentrum Berlin-Potsdam umfangreich erweitert. Die Investitionen an den drei Standorten betragen insgesamt 15 Millionen Euro. „Mit der neuen Niederlassung reagieren wir auf die Bedeutung des stetig wachsenden Marktes in und um Berlin“, sagt Jens Puttfarcken, Vorsitzender der Geschäftsführung der Porsche Deutschland GmbH. „Das dritte Porsche Zentrum ist für unsere Kunden ideal zu erreichen. Es liegt verkehrsgünstig an der Stadtautobahn A 113 und in der Nähe des neuen Hauptstadtflughafens BER.“