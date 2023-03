Schloss Lerbach wird Dorint Hotel

Die Hotel-Ikone „Schloss Lerbach“ wird ein Dorint Hotel. 2026 soll Schloss Lerbach Bergisch Gladbach vor den Toren der Rheinmetropole Köln als 4-Sterne-Superior Dorint Hotel neu eröffnet werden. Das gaben der Dorint-Aufsichtsratsvorsitzende Dirk Iserlohe und Dorint-Geschäftsführer Jörg T. Böckeler gemeinsam mit den neuen Eigentümern der Schloss- und Parkanlage, der Schloss Lerbach GmbH & Co KG des Investorenpaares Ute Reißdorf und Heribert Landskron-Reißdorf, heute auf der ITB bekannt.

.

Geplant ist eine designorientierte und nachhaltige Hotelanlage für Geschäftsreisende und Individualgäste. Im Mittelpunkt wird das renovierte Schlossgebäude am Lerbacher Weg mit seinen rund 125 Zimmern und Suiten stehen. Sämtliche Pläne für die Revitalisierung des gesamten Areals – inklusive einer Erweiterung mit Zimmern, Konferenzräumen und einem Spa mit Pool – sind mit dem Eigentümer inzwischen konzeptionell abgestimmt. Baubeginn ist für 2024 vorgesehen. Mit Neueröffnung wird das Dorint Schloss Lerbach Bergisch Gladbach dann über 30 Zimmer und Suiten im Schlossgebäude, 70 Gästezimmer im Neubautrakt und weitere 25 Zimmer, darunter auch fünf Maisonette-Suiten und eine Signature Suite, in den bestehenden Nebengebäuden verfügen. Die Strategie für den Fortbestand der Anlage ist es, den denkmalgeschützten Altbestand komplett zu renovieren und eine Erweiterung mit einem Zimmertrakt vorzunehmen, der in die Natur eingebettet ist und nicht in Konkurrenz mit dem Bestandsobjekt steht.



Integriert in die Landschaft des bergischen Landes und der Parkanlage des Schloss Lerbach wird das Hotel schon bald zur eigenständigen Destination. Diese wird sich mit einem neuen Konzept unter anderem an den wohl wichtigsten Regionalmarkt – den Köln-Düsseldorfer-Raum – wenden. Das Dorint Schloss Lerbach soll an die Reputation der Vergangenheit anknüpfen, jedoch mit einer zeitgemäßen Interpretation des Gäste-Erlebnisses, das vor allem auch die Menschen der Region ansprechen wird. Es erhält ein Restaurant mit ca. 140 Plätzen, darüber hinaus ist auch ein französisches „LeBistrot99“ vorgesehen. Die klassische Hotelbar mit Außenterrasse und die Wintergarten-Lounge mit Zugang zur Außenterrasse sollen der zentrale Treffpunkt der Gäste werden.



Der großzügige Bankett- und Tagungsbereich auf knapp 500 m² wird einer der modernsten in der Region. Die fünf unterschiedlich großen Räume mit modernster Technik bieten flexible Lösungen für jede Art von Veranstaltung für bis zu 250 Gäste – ganz gleich ob Tagung, Workshop, Firmen- oder Familienfeier. Komplettiert wird das neue Hotel durch einen SPA-Bereich mit Indoorpool, Saunen, Ruhezonen, Treatment-Räumen, einer Fitness-Lounge und einem Schwimmteich für den Sommer. Weitere Freizeitmöglichkeiten, wie Wandern oder Biken werden später ebenfalls angeboten.



„Als gutes Beispiel für die geplante Revitalisierung und Neupositionierung von Schloss Lerbach gilt unser Dorint Hotel Frankfurt/Oberursel“, so Dorint CEO Jörg T. Böckeler bei Vorstellung des Projektes. „Diese Immobilie hatte seinerzeit eine ähnliche Struktur wie Schloss Lerbach und ist heute eines der erfolgreichsten Häuser im Rhein-Main-Gebiet und eines unserer Flaggschiff-Hotels der Gruppe. Gemeinsam mit den Eigentümern werden wir hier ein ganz besonderes Hotel kreieren, das in Zukunft als selbstständige Destination wahrgenommen wird.“



“Mit dem 20-jährigen Pachtvertrag schauen wir gemeinsam in eine erfolgreiche Zukunft für unser ambitioniertes Projekt“, so die Geschäftsführer der Schloss Lerbach GmbH & Co KG.