Schleswig-Holstein fördert Wohnungsbau mit weiteren 175 Mio.

In diesem Jahr förderte das Land Schleswig-Holstein bereits 1.650 soziale Wohneinheiten. Jetzt schießt die Landesregierung 175 Millionen Euro für die Wohnungsbauförderung nach. Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack zeigte sich auf der Pressekonferenz zuversichtlich dadurch den Rekordwert aus 2017 mit 1.700 Wohnungen übertreffen zu können.

.

„Die Zahlen im Wohnungsbau sind in ganz Deutschland rückläufig. Schnell gestiegene Zinsen und hohe Baukosten sind zwei der Hauptgründe. Das ist auch in Schleswig-Holstein so. Während im Jahr 2022 bis zum Juni des Jahres noch rund 9.000 Wohneinheiten genehmigt wurden, waren es in diesem Jahr nur knapp 5.500.“, so Sütterlin-Waack.



Gleichzeitig geht das Innenministerium bis zum Jahr 2025 von circa 21.600 benötigten frei finanzierten und geförderten Wohnungen aus, alleine um dem Bedarf aus der Bevölkerungsentwicklung und abgängigen Wohnungen Rechnung zu tragen.



„Wir können es uns nicht leisten, dass der Wohnungsbau nachhaltig ins Stocken kommt. Wir haben deshalb zum Jahresbeginn reagiert und die Soziale Wohnraumförderung massiv verbessert. Insbesondere für den Geschosswohnungsbau. Unser Ziel: Für den Mietwohnungsbau eine wirtschaftliche Grundlage zu bilden. Auf das Ergebnis bin ich schon stolz! Bis heute wurden in diesem Jahr bereits mehr als 1.650 Wohneinheiten neu gefördert. Damit haben wir die Zahlen aus dem Rekordjahr 2017 von damals 1.700 praktisch schon erreicht und ich bin sicher, dass wir sie deutlich übertreffen werden, denn die Liste der Anträge ist nach wie vor lang.“, erläutert die Innenministerin.



Bis jetzt habe das Land 343 Millionen Euro in Form von Darlehen und Zuschüssen bereitgestellt. Dabei wurden deutlich mehr Landesmittel eingesetzt, als Bundesmittel.



„Allein mit den Mitteln des Bundes wäre dieser Erfolg nicht ansatzweise möglich gewesen. Allerdings hat dieser Erfolg im wahrsten Sinne des Wortes auch seinen Preis: Wir haben nämlich die für dieses Jahr vorgesehenen Mittel aufgebraucht. Wir wollen diese positive Entwicklung aber nicht ausbremsen. Zum einen wollen wir weiter so viel bezahlbaren Wohnraum schaffen, wie nur irgend möglich. Zum anderen ist unsere Förderung ein wichtiger Grundstein, um die Bauwirtschaft in Schleswig-Holstein zu stützen und sie in die Lage zu versetzen, die bundesweit schwierige Lage zu meistern.“ Deshalb habe das Kabinett trotz der schwierigen Haushaltslage zugestimmt, für die eingegangenen und noch erwarteten Anträge zusätzliche 175 Millionen Euro für Kredite bereitstellen zu können.



Der Landesverband Nord des Bundesverbands Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen (BFW) begrüßt diese Entscheidung. Er vertritt die mittelständische, private Wohnungswirtschaft in Norddeutschland.



Sönke Struck, Vorstandsvorsitzender des BFW Landesverbands Nord: „Die Anhebung der Fördersumme ist ein wichtiges Signal. Sie beweist, dass der Wohnungsbau der schleswig-holsteinischen Landesregierung ein echtes Anliegen ist. Dank der Förderung können unsere Mitgliedsunternehmen in Schleswig-Holstein trotz der schwierigen Rahmenbedingungen weiterhin öffentlich geförderte Wohnungen bauen. Das ist insbesondere angesichts der Lage im Baugewerbe wichtig. Hier müssen wir Entlassungen unbedingt verhindern, wenn wir den Wohnungsbau im notwendigen Umfang langfristig ermöglichen möchten. Dass der Zinssatz für die Förderkredite angehoben wurde, ist allerdings ein Wermutstropfen – zumal er über die Zinsprogression während der Laufzeit noch steigt. Hier müssen die Unternehmen sehr genau prüfen, welche Investitionen möglich sind.“