Schlenker pr verlagert Standort in Stuttgart

Schlenker pr hat aufgrund des starken Wachstumskurses ihren Unternehmenssitz innerhalb von Stuttgart verlagert und 775 m² Bürofläche in der Johannesstraße 39 in Stuttgart-West angemietet. Neben den neuen Büro- und Produktionsräumlichkeiten werden die neu ausgebauten Flächen in der Johannesstraße auch für Externe als Event- und Seminarräume nutzbar sein. Frank Immobilien Stuttgart vermittelte exklusiv.

.

Die Büroimmobilie in der Johannesstraße 39-45 gehört seit 2017 zum Bestand der LHI Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH [wir berichteten] und wird aktuell umfassend saniert.