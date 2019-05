Schleiff investiert erneut in Mönchengladbach

Die Schleiff Unternehmensgruppe hat ein Wohn- und Geschäftshaus auf der Lüpertzender Straße 106-108 mit unmittelbarer Nähe zum Berliner Platz in Mönchengladbach erworben. Das Objekt bietet laut des Investors langfristiges Entwicklungspotenzial in Verbindung mit dem städtischen Rahmenplan im Bereich Abteiberg / Berliner Platz. Es bestehen zahlreiche Nutzungsoptionen von Büro über Wohnen sowie Einzelhandel / Discounter. Das erworbene Grundstück bietet zudem Raum für zusätzliche Bebauung und hat damit das Potenzial bei der Umgestaltung des Areals Abteiberg / Berliner Platz maßgeblich mitzuwirken, so die Einschätzung des Investors. Aktuell ist der Creativ-Discount im Erdgeschoss auf rund 2.000 m² Ankermieter.

.

Erst im Januar hatte die Schleiff Unternehmensgruppe ein Gebäude mit einer Nutzfläche von 10.500 m² an der Hindenburgstraße erworben [wir berichteten].