Schleich & Haberl übergibt Pflegezentrum in Stockstadt

Nach rund eineinhalb Jahren Bauzeit wurde im Dezember der Neubau der vollstationären Pflegeeinrichtung „Am Hübnerwald“ im bayerischen Stockstadt am Main fertiggestellt. Jüngst konnte auch die offizielle Schlüsselübergabe durch den Investor, der Schleich & Haberl Sozialimmobilien Stockstadt GmbH, an den künftigen Betreiber Charleston erfolgen.

