Schillerpark Center: Aroundtown erreicht langfristige Vollvermietung

Aroundtown setzt die Revitalisierung des Schillerpark Centers in der Müllerstraße 46 in Berlin-Wedding mit einem neuen Mietvertragsabschluß fort.

Nach dem Einzug von Spitfire Gym, dem größten Kampfsport Gym Europas, auf über 3.600 m² und eines Ping Pong Parks im September 2024 kann Aroundtown nun die Vollvermietung bekanntgeben. Noch in diesen Sommer wird urban apes mit einer professionellen Boulder Halle auf 1.650 m² einziehen und die nächsten 15 Jahre Kletterfans ein Zuhause geben. Des Weiteren wurden langfristige Mietverträge mit der Fitnessstudiokette FitX (2.500 m²) und dem Drogeriemarkt Rossmann (1.000 m²) unterzeichnet. Darüber hinaus wird der bestehenden Bowlingbahn, inklusive Billard, Kicker, Dart und Gastronomie, mit einer Fläche von 4.450 m² durch den neuen Betreiber Bob’s Rock & Bowl ein neues Leben eingehaucht.



Das Schillerpark Center befindet sich in zentraler Lage direkt an der Hauptverkehrs- und Einkaufsstraße Müllerstraße Ecke Seestraße in Berlin-Wedding. Diese Lage macht das Objekt besonders attraktiv für unterschiedliche Nutzungen. Mit der Revitalisierung des ehemaligen Einkaufszentrums will Aroundtown ein modernes Sport- und Freizeitzentrum schaffen.