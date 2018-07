Schildergasse verteidigt Spitzenplatz als Top-Einkaufsmeile in Köln

Köln spielt in der ersten Liga als Einzelhandels- und Besucherstandort. Das belegt die mit Abstand größte Passantenzählung der Comfort-Gruppe in der Kölner Innenstadt. Das Maklerhaus hat am 21. und 23. Juni 2018 eine umfangreiche Passantenzählung in Köln durchgeführt. Das wesentliche Ziel der Erhebung ist die möglichst detaillierte Abbildung des innerstädtischen Lagegefüges. Die Ergebnisse bilden für den Einzelhandel eine wichtige Grundlage für Ansiedlungs- und Investitionsentscheidungen sowie Bewertungen und Empfehlungen für Innenstadtentwicklungen. In einer Erstauswertung werden dabei nur die jeweils höchsten Frequenzen der untersuchten Straßen vorgestellt.

.

Top-Einkaufsmeile der Domstadt ist erneut die Schildergasse mit rund 14.800 Passanten pro Stunde. Damit bestätigt die Schildergasse auch bundesweit eindrucksvoll eine Spitzenposition. Klare Nummer 2 ist die Hohe Straße mit ebenfalls einer sehr hohen Top-Frequenz von rd. 9.300 Passanten pro Stunde.



Im Mittelfeld der Top-Lagen bewegen sich Zeppelinstraße und Breite Straße. Die guten Ergebnisse der Zählung auf der Zeppelinstraße stehen dabei im Zusammenhang mit der Neustrukturierung der Neumarkt-Galerie und dem Publikumsmagneten Primark. Seit der Eröffnung von Primark 2014 hat dieser Bereich ein neues, zuvor nicht erreichtes Attraktivitätsniveau erhalten.



In einer niedrigeren Frequenz-Liga spielen Mittelstraße und Ehrenstraße. Beide Straßen verzeichnen mit 2.000 Passanten pro Stunde ihre jeweils höchsten Frequenzen. Das ist allerdings für diese Lagen ein durchaus auskömmliches Ergebnis, da sich die Profile von den dort vertretenen Retailern und auch das Publikum stark von den Top-Frequenzlagen unterscheiden: So präsentiert sich die Mittelstraße als Niveaulage während die Ehrenstraße eine klassische Szenelage ist. „Bei diesen Lagen ist nicht die absolute Höhe der Frequenz entscheidend, sondern das richtige Publikum muss die Frequenz bilden. Beide Straßen präsentieren sich dabei treffgenau und erreichen jeweils ihre Zielgruppe“, erläutert Comfort-Chef-Researcher Olaf Petersen die Ergebnisse.



Eine detaillierte Analyse kündigen die Einzelhandelsspezialisten der Comfort-Gruppe für den Herbst 2018 an.