Schgaguler Hotel in Kastelruth zur „Hotelimmobilie des Jahres 2019“ gekürt

Die Auszeichnung „Hotelimmobilie des Jahres 2019“ hat dieses Jahr das Schgaguler Hotel im südtirolischen Kastelruth erhalten. Der Preis wurde gestern im Rahmen des Hotelforum-Galaabends verliehen. „Der diesjährige Preisträger überzeugt zum einen durch die konsequente stilistische Umsetzung der Neupositionierung eines nicht mehr zeitgemäßen Apartmenthotelkonzeptes durch den Architekten Peter Pichler. Es ist der Familie Schgaguler aber gleichzeitig auch gelungen, einen Generationswechsel von der Elterngeneration an die vier Kinder zu vollziehen. Davon zeichnen drei Kinder für das Tagesgeschäft verantwortlich und der älteste Bruder ist als Fotograf maßgeblich für die Innengestaltung des Hotels mitverantwortlich, während sich die Eltern weiterhin auch um die persönliche Betreuung der Feriengäste kümmern“, kommentiert Andreas Martin, Geschäftsführer der Hotelforum management GmbH.

