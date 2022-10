Schewe sichert sich Grundstück in Wildeshausen

Schewe Immobilien hat sich ein 18.900 m² großes Grundstück in Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) bei Bremen gesichert. Geplant ist die Entwicklung von etwa 10.000 m² Logistikfläche.

Das geplante Gebäude im Gewerbegebiet Hockensberg wird nach höchsten Nachhaltigkeitsstandards entwickelt. Auf dem Dach des Objekts wird beispielsweise eine Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung von rund 1,3 MW installiert. Schewe zielt für das Projekt auf eine DGNB-Zertifizierung höchsten Standards (Platin) ab und rechnet für Anfang 2023 mit dem Baustart. Die Fertigstellung ist für das erste Quartal 2024 geplant.



„Mit dem Ankauf haben wir uns eine weitere Landposition in einem Mittelzentrum in Norddeutschland sichern können. Wildeshausen ist nicht nur für regionale Unternehmen interessant, sondern liegt in Schlagdistanz zu Bremen mit den entsprechenden nationalen und internationalen Verkehrsverbindungen und Seehäfen", so Jan Schewe, Geschäftsführer von Schewe Immobilien.



Wildeshausen ist die Kreisstadt des Landkreises Oldenburg. Sie liegt an der Autobahn A1, die von der Ostsee über Lübeck, Hamburg, Bremen, Münster, Dortmund, Köln und Trier nach Saarbrücken führt. Bremen – und damit die Anbindung an den internationalen Bahn-, See- und Flugfrachtverkehr – liegt in rund 30 km Entfernung. Oldenburg und Osnabrück sind ebenso schnell erreichbar.



Schewe Immobilien hatte sich erst Anfang des Jahres ein weiteres Grundstück zur Entwicklung in Norddeutschland gesichert [wir berichteten]. Auf einem 34.000 m² großen Grundstück in Bad Nenndorf westlich von Hannover sollen etwa 18.000 m² Logistikflächen entstehen. Weitere Ankäufe zum Ausbau der Landpositionen für die Entwicklung sind geplant.