Schewe Immobilien errichtet zweiten Bauabschnitt des A1 Logistikpark

In Bakum, im Landkreis Vechta, wird gegenwärtig der zweite Bauabschnitt des A1 Logistikpark direkt an der A1 realisiert. Schewe Immobilien aus Dinklage entwickelt hier auf einem ca. 2,5 Hektar großen Grundstück eine weitere Logistikimmobilie mit ca. 11.130 m² Gesamtfläche, welche in zwei ca. 5.500 m² große Abschnitte getrennt werden kann. Die Fertigstellung ist voraussichtlich für Oktober diesen Jahres vorgesehen.

„Das neue Gewerbe- und Logistikzentrum bietet enorm viel Platz für Firmenansiedlungen. Aufgrund des Mangels an modernen Mietflächen mit flexiblen Größen stellt dies für die Region eine Besonderheit dar“, sagt Logistikimmobilienberater Stefan Fath von der Robert C. Spies Gewerbe und Investment GmbH & Co. KG, die für die Vermarktung der Mietflächen zuständig ist.



Anmietung vielseitig nutzbarer Hallenflächen möglich

Zukünftige Mieter sollen die rund 10,50 Meter hohe Logistikfläche voraussichtlich noch im Oktober diesen Jahres beziehen können. Auf dem Grundstück entstehen zwei Hallen mit insgesamt rund 10.500 m² Fläche sowie eine Bürofläche mit ca. 630 m² Fläche. Der „A1 Logistikpark“ ist mit den neuesten Standards nach Industriebaurichtlinien ausgestattet und für vielfältige Nutzungen konzipiert. Das Gebäude verfügt über zwei ebenerdige Zufahrten und wird mit zwölf Heckandienungstoren mit Überladebrücken ausgestattet. Der Hallenboden kann mit mehr als 70 kN pro m² belastet werden.