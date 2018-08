Schenker Deutschland mietet in Südhessen

Lise-Meitner-Straße 1

Die Schenker Deutschland AG mietet ca. 5.000 m² Hallen- und ca. 450 m² Büro- und Sozialfläche in Biebesheim am Rhein an. Die Logistikimmobilie in der Lise-Meitner-Straße 1 liegt verkehrstechnisch gut angebunden etwa mittig zwischen den Städten Frankfurt und Mannheim. Es handelt sich um ein Solitärobjekt, welches über mehrere Sektionaltore auf Rampenniveau verfügt und eine Hallenhöhe von ca. 12,50 m misst. Der Mietvertrag wurde durch Immolox vermittelt. Vermieter der Liegenschaft ist ein institutioneller Investor.

