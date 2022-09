Schenker bezieht neuen Kontraktlogistik-Standort im VGP Park Rostock

Der zweite VGP-Vermietungserfolg in Ostdeutschland in Folge: Schenker Deutschland wird Ankermieter im VGP Park Rostock. Der Logistikdienstleister hat am 1. Juli 2022 insgesamt rund 11.000 m² angemietet. Die bisherigen Kontraktlogistik-Zentren in Rostock Überseehafen, Güstrow, Gallin, Lalendorf und Neubrandenburg bleiben laut Schenker bestehen. Erst vor wenigen Tagen hatten VGP und Dachser eine Anmietung im VGP Park Erfurt bekannt gegeben [wir berichteten].

.