Schani Hotels starten mit zwei neuen Hotels in der Pipeline

Die Schani Hotels erweitern ihr Portfolio in der österreichischen Hauptstadt und starten mit zwei Neueröffnungen in der Pipeline ins Jahr 2026: Das Schani City wird im zweiten Quartal eröffnen, das Schani Naschmarkt im September.

.

Das im vergangenen Sommer angekündigte Hotel Schani City [wir berichteten] ist auf der Zielgeraden eingebogen. Das neue Haus in der Großen Schiffgasse 10 im zweiten Wiener Bezirk, unweit des Schwedenplatzes, verfügt über 126 Zimmer, darunter Twin- und Familienzimmer sowie optional koschere Einheiten. Zielgruppen sind Geschäftsreisende, Familien und Städtegäste. Die Lage im historischen jüdischen Viertel prägt sowohl Gestaltung als auch Positionierung des Hotels. Es ist das sechste Wiener Haus der Hotelgruppe.



Für die Innenarchitektur zeichnet das Büro Alles Wird Gut verantwortlich, die architektonische Umsetzung übernimmt Hoppe & Partner. Geplant sind natürliche Materialien, ein begrünter Innenhof („Schani’s Oase“) sowie öffentliche Aufenthaltsbereiche. Zentrales Gastronomieelement ist der „Hidden Room“, eine Bar mit Tages- und Abendkonzept, Live-Formaten und koscherem Getränkeangebot.



Ein zweiter Markteintritt folgt im September 2026 mit dem Hotel Schani Naschmarkt. Der Hotelneubau liegt in der Linken Wienzeile 130a und wird mit Fertigstellung über rund 90 Zimmer, ein Restaurant mit offener Küche sowie eine Rooftop Bar im Art déco-Stil verfügen. Das Interior-Konzept wird von Archisphere verantwortet. Inhaltlich soll sich das Haus stärker an der Dynamik und Frequenz des Naschmarkt-Umfelds orientieren.



Mit den beiden Neueröffnungen setzt Schani Hotels ihren Wachstumskurs im Wiener Hotelmarkt fort und stärkt die Präsenz in zentralen innerstädtischen Lagen. Aktuell betreibt das Unternehmen mit dem Hotel Schani Wien Hauptbahnhof (Karl-Popper-Straße 22), dem Bio-Hotel Schani Wienblick (Johann-Staud-Straße 32) in Ottakring, dem Hotel Schani Salon (Mariahilfer Straße 58) und dem zuletzt eröffneten Hotel Schani UNO City (Wagramer Straße 16) vier Häuser.