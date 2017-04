Schärfere Vorschriften für Immobilien-Crowdinvestments im Anmarsch

Nach offiziell noch nicht bestätigten Meldungen, erwägt die Bundesregierung eine Neugestaltung der Regelungen für Immobilien-Crowdinvestments - die im Kern auf eine Verschärfung hinausläuft. Die Bundesregierung erwägt Immobilienfinanzierungen aus dem Anwendungsbereich des § 2a Vermögensanlagegesetz auszunehmen, wodurch die Befreiung zur Prospektpflicht entfiele.

.

Auf eine Kleine Anfrage der Grünen wurde vor allem angeführt, dass für Immobilienprojekte hinreichend alternative Finanzierungsmöglichkeiten verfügbar seien. Anders etwa als bei der Start-up-Förderung, zu deren Zweck die Schwarmfinanzierungsidee ursprünglich aus der Taufe gehoben worden war. Eine kaum regulierte Immobilienfinanzierung leiste zudem dem Risiko von allgemeiner Überwertung deutlich Vorschub und könne durchaus als potentieller Crash-Auslöser betrachtet werden.



Sollte Berlin tatsächlich mit rigorosen Maßnahmen reagieren, dann bricht der Crowdinvesting-Branche förmlich die Spitze weg. Nach übereinstimmenden Marktanalysen steuerten Immobilienprojekte im Fundraising im letzten Jahr einen Anteil von fast zwei Dritteln bei. Tendenz weiter steigend.



In den Fokus von Verbraucherschützern waren zeitgleich Fälle geraten, in denen die regulatorischen „Samt-Handschuhe“ für Crowdinvestments vor allem zur Vermeidung stringenterer Maßregeln genutzt wurden.



Die Online-Investmentplattform iFunded mit Fokus auf Immobilien unterstützt die Einschätzung der Bundesregierung zu einer möglichen Regulierung. „Wir teilen die Ansicht der Bundesregierung. Die Ausnahme zur Prospektpflicht bei Nachrangdarlehen bis zu einer Höhe von 2,5 Millionen Euro ist nicht das geeignete Mittel, um Anleger zu schützen, wenngleich es den Plattformen das Geschäft auf Grund der geringeren Kosten für die Emittenten erleichtert und somit ein entscheidender Wachstumstreiber für Crowdfunding in Deutschland ist“, sagt Michael Stephan, Gründer und Geschäftsführer. „Private Investoren können sich derzeit bei der überwiegenden Anzahl der Plattformanbieter nur über ein Nachrangdarlehen an Immobilien auf den Plattformen beteiligen. Sie sind damit gegenüber anderen Kreditgebern wie Banken im Nachteil und haben zudem keinerlei Mitspracherechte. Das Risiko liegt somit auf Seiten der Kleinanleger", so Stephan. „Es ist kein Wunder, dass Crowdinvesting vor allem im Immobilienbereich noch nicht den großen Durchbruch erzielt hat, wenngleich die Wachstumsraten enorm sind. Ziel ist, dass sich Crowdinvesting auch hierzulande etabliert. Die Risiken für private Kleinanleger müssen jedoch überschaubar bleiben“, so Stephan.



„Nachrangdarlehen weisen jedoch nicht den einzig richtigen Weg. Wir müssen weitere Lösungen und Möglichkeiten bieten. In Frankreich dürfen Start-ups beispielsweise eine Art Mini-Aktien an die Crowd ausgeben. Sie sind damit jederzeit frei handelbar. Dies ist einer der Gründe, dass Frankreich Deutschland im Crowdinvesting überflügelt hat“, ergänzt Stephan. Deutschland liegt im internationalen Vergleich deutlich hinter Großbritannien, deren Plattformen mehr als vier Milliarden Euro eingesammelt haben, und auch hinter Frankreich, das zudem deutlich höhere Wachstumsraten hat als Deutschland.

Empirische Daten aus einer Studie im Auftrag der Bundesregierung zu den Praxiserfahrungen mit den Befreiungsvorschriften haben zudem gezeigt, dass der ganz überwiegende Teil der über Crowdinvesting finanzierten Projekte weniger als 500.000 Euro eingesammelt hat, sodass die bestehende Grenze von 2,5 Millionen Euro ohnehin keine maßgebliche Beschränkung für die Tätigkeit von Crowdinvesting-Portalen darstellt. „Die Branche muss erwachsen werden. Dazu zählt auch, sich den üblichen Regularien zu unterwerfen, mitunter der Prospektpflicht. Darüber hinaus muss das Thema mit allen Chancen und Risiken weiter bekanntgemacht werden“, so Stephan. „In einer Studie von Allensbach konnten wir zeigen, dass Crowdinvesting in puncto Bekanntheit noch deutliches Potenzial hat und dass bei Anlegern Unsicherheit über die Seriosität der Anbieter vorherrscht. Es ist Aufgabe der Branche und der Verbände, hier Aufklärung zu leisten. Nur so gelingt es, größere Projekte zu stemmen, die deutlich über die aktuelle Grenze von 2,5 Millionen Euro hinausgehen“, ergänzt Stephan. „Dies ist der Grund, warum wir uns als Plattform auf die größeren Projekte konzentrieren, bei denen sich die zusätzlichen Kosten für ein Prospekt für den Emittenten lohnen.“