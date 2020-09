Scannell wirbt Sophie von der Wiede für Expansionskurs von Segro ab

Sophie von der Wiede

© Scannell Properties

Scannell Properties hat im Zuge ihrer ambitionierten Wachstumspläne die erfahrene Architektin und Projektleiterin Sophie von der Wiede als Development Managerin gewonnen.

.

Nach über dreieinhalb Jahren beim Projektentwickler Segro Germany GmbH, wo sie als Project Manager am Standort Düsseldorf tätig war, wendet sie sich nun neuen Herausforderungen bei Scannell Properties zu. Ab dem 1. Dezember 2020 wird von der Wiede vom Düsseldorfer Büro aus die Aktivitäten und das weitere Wachstum im Bereich der Industrie- und Logistikentwicklungen in Deutschland vorantreiben. Dies bezieht sich sowohl auf BTS- (Built-to-suit; nutzerspezifische Entwicklungen) als auch auf spekulative Entwicklungen.



Als studierte Architektin mit einem zweiten Studienabschluss als M.Sc. Real Estate Management + Construction Project Management bringt sie fundiertes Know-How sowie eine zwanzigjährige Berufserfahrung in der Projektentwicklung sowie der Gestaltung, Planung und Architektur von Gewerbeimmobilien mit.



Als Development Managerin wird sie Projektentwicklungen von der Ausschreibung bis zur Ausführung koordinieren. In ihren Zuständigkeitsbereich fällt dabei auch die Aufstellung von Teams für den jeweiligen Projektstandort, die Auswahl von und Verhandlung mit Bauunternehmen und Dienstleistern, sowie die Gewährleistung des Informationsflusses.