Scannell startet zweite Bauphase im Industriepark Kitzingen

Scannell legt im Industriepark Kitzingen nach. Nachdem das erste von mehreren geplanten Logistikimmobilienprojekten am Standort im vergangenen Herbst vermietet und verkauft wurde [wir berichteten], entsteht im zweiten Bauabschnitt ein spekulatives Gebäude mit rund 23.500 m² vermietbarer Fläche. Die Logistikimmobilie steht ab April 2023 zur Verfügung.

