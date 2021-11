Scannell Properties verkauft Distributionszentrum in Kitzingen an LIP Invest

Scannell Properties hat im Rahmen einer Off-Market Transaktion ein neu errichtetes Distributionszentrum im Technologiepark ConneKT 38 in Kitzingen erfolgreich an LIP Invest verkauft, die das Objekt in einen ihrer Logistik-Fonds einbringen wird. Das Objekt wurde mit seiner Fertigstellung an den Logistikdienstleister BLG Logistics vermietet [wir berichteten].

