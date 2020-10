Scannell Properties stärkt Düsseldorfer Team mit Marko Klemt als Rechtsberater

Marko Klemt

© Scannell Properties/Fotostudio Balsereit

Scannell Properties verstärkt sein Team in Deutschland ab 1. November 2020 mit dem Rechtsanwalt Marko Klemt. Erst vor kurzem war die Architektin und Projektleiterin Sophie von der Wiede als Project Managerin ab 1. Dezember 2020 verpflichtet worden [wir berichteten].

Der studierte Jurist Marko Klemt begann seinen beruflichen Werdegang 2005 als Anwalt in der Kanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer in Frankfurt am Main. 2010 wechselte er zur Rechtsabteilung der Versicherungsgruppe Generali Deutschland nach Köln. 2011 übernahm er beim Projektentwickler Prologis in Düsseldorf dort als Vice President und Legal Counsel die Verantwortung für den Rechtsbereich der Geschäftsregion Nordeuropa. Von 2019 bis Ende Oktober 2020 arbeitete er ebenfalls in Düsseldorf als Legal Counsel für das Versorgungswerk der Wirtschaftsprüfer.



Für Scannell Properties wird Marko Klemt vom Standort Düsseldorf aus der zentrale Ansprechpartner in strategischen Rechtsfragen für die Entwicklungs- und Investmentteams in Deutschland sein. Dazu gehören die Koordination und Dokumentation von rechtlichen Strategien und Verträgen für die Akquise, Vermietung, Entwicklung, Finanzierung und Veräußerung von Gewerbeimmobilien. Darüber hinaus umfasst sein Aufgabenbereich Pflichten im Rahmen der Due Diligence, unter anderem die Prüfung der Arbeit von lokalen Rechtsberatern, um den Entwurf und die Verhandlung von Verträgen zu begleiten.