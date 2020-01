Scannell Properties wirbt Andrea Amoretti von P3 ab

Andrea Amoretti

Scannell Properties hat Andrea Amoretti, 38, zum Client Solutions Director, Europa, ernannt. Andrea Amoretti ist nach Geoffrey Pizzanelli, der als Capital Deployment Director für Europa verpflichtet wurde, die zweite Verstärkung in den letzten Wochen und kommt von P3 Logistic Parks zum Unternehmen.

Amoretti wird den Bereich European Occupier Solutions leiten und für die Initiierung und das Management langfristiger strategischer Beziehungen mit Industrie-, Logistik- und Einzelhandelsmietern verantwortlich sein. Außerdem wird er alle Multi-Site-Akquisitionsprogramme mit speziellem Fokus auf XXL-Logistikgebäude, Einzelhandel, E-Commerce-Logistikanlagen und Cross-Dock-Lagerhäuser betreuen.



Andrea Amoretti bringt 14 Jahre Erfahrung in der Ingenieur- und Baubranche mit. Zuletzt leitete er als Head of Construction für Westeuropa bei P3 Logistic Parks die Bauteams und verantwortete alle logistischen Großprojekte in Italien, Deutschland, Frankreich und Spanien. Er koordinierte alle Projektbereiche von der Errichtung bis zur Übergabe des Gebäudes und fungierte als primärer Ansprechpartner für die Kunden. Zuvor hatte er leitende Projektmanagement-Positionen bei den internationalen Ingenieur- und Bauunternehmen Arcadis und F&M Ingegneria inne.